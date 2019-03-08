​​معهد القلب يكشف عن عدد العمليات الجراحية في 2018 -مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف بيان عن معهد القلب، عن عدد الجراحات التي تم إجراؤها خلال عام 2018، والتي شهدت زيادة خلال آخر 3 شهور من العام الماضي.

وبحسب البيان فإنه تم إجراء 2318 حالة منذ شهر يناير حتى شهر ديسمبر، للكبار والأطفال.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد أصدرت قرارا أمس، بإقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة بدلا منه.

وأثار قرار وزيرة الصحة، بإقالة الدكتور جمال شعبان، جدلا واسعا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت وزارة الصحة، شعبان بالتقصير في أداء عمله بتأجيل عدد من الجراحات ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، لكن مدير معهد القلب السابق انتقد تلك التصريحات قائلا لمصراوي: "أنا فرد في منظومة كبري ومش عايز زملائي يغتالوا معنوياً، وتعبهم ميروحش هدر، لأنهم وراء الإنجاز الذي تحقق في معهد القلب، وحرام يتقال مشتغلناش لأننا مجموعة تعبت".