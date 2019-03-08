​في اليوم العالمي للمرأة.. استقبال بالتاء المربوطة للقادمات إلى مصر من مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل مطار القاهرة الجوي صباح اليوم الجمعة الوفود الأجنبية والعربية القادمين إلى مصر بتوزيع الورود والشوكولاتة وشعار "التاء المربوطة... سر قوتك" على السيدات والفتيات ترحيباً بهن في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس برئاسة السفيرة منى عمر، وميناء القاهرة الجوي ممثلا في إدارة العلاقات العامة به.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في تصريح لها اليوم، عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس ووزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري، مشيدة بجهود ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي لتقديم الخدمات والإجراءات الميسرة للزائرين لتسهيل مرورهم.

وقالت إننا سعينا أن يكون احتفالنا بهذا اليوم العالمي للمرأة بشكل مختلف، حيث جاءت فكرة توزيع شعار التاء المربوطة على السيدات في هذا اليوم لكونها أصبحت رمز وأيقونه للمرأة المصرية، وهي تعتبر بمثابة ترحيب باسم سيدات مصر بالسيدات القادمات من الخارج، واحتفاء من المجلس القومي للمرأة وتحية لكل نساء العالم، كما تم عرض فيلم التاء المربوطة باللغة الإنجليزية في كل شاشات العرض بصالات الوصول والسفر بالمطار.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التهنئة لكل امرأة حول العالم بهذه المناسبة المهمة التي يحتفل بها دول العالم اعترافاً وتقديرا بدور المرأة وإسهاماتها في جميع المجالات، متمنية يوما سعيدا للمرأة حول العالم في عيدها وأن يكون دفعه للمرأة للوصول والتقدم في جميع المجالات .

من جانبها، أعربت السفيرة منى عمر عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية عن سعادتها وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، بردود الفعل التي تصل إليهم حتى الآن من السيدات، مشيرة إلى أنه كان الهدف عند وضع الفكرة وتنفيذها الترحيب بالسيدات القادمات إلى مصر، والتأكيد على اهتمام مصر بدور المرأة واعترافا بمكانتها في جميع أنحاء العالم، وبهدف الترويج السياحي.

وبدورهن، أبدت السيدات والفتيات القادمات إلى مصر إعجابهن بهذه اللفتة الجميلة، ووجهن الشكر للقائمين عليها، وقمن بالتقاط الصور التذكارية و"السلفي" بالتاء المربوطة لوضعها على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.