جولة مفاجئة لوزير الطيران المدنى بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، جولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولي لمتابعة سير العمل والإجراءات بالمطار.

وتفقد المصري، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة المهبط والتأكد من انتظامية تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة.

ووجه الوزير، التحية لرجال الداخلية العاملة بالمطار وخاصة المتمركزين في الأكمنة الخارجية و شرطة المرور ورجال الداخلية بأمن المنافذ وضباط الجوازات علي حسهم الوطني والأمني ويقظتهم المستمرة لحماية وخدمة هذا المرفق الحيوي الهام.

وأشاد الوزير، بأداء جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة بداية من العاملين على بوابات رسوم دخول وخروج المطار والمسؤولين عن التنسيق داخل صالات السفر والوصول ورجال الأمن والعاملين في المهبط من جميع التخصصات المختلفة على تفانيهم في عملهم وخدمة الركاب وتفهمهم لواجباتهم ومسئولياتهم.

ووجه المصري الشكر أيضاً للعاملين بشركة مصر للطيران وخاصة المحطة والخدمات الأرضية على سرعة إنجاز مهامهم بدقة عالية وقدرتهم علي العمل تحت ضغط مع كثافة التشغيل خاصة فترة المؤتمرات والأحداث الهامة، والعاملين بالأسواق الحرة لتقديمهم أفضل المنتجات والعروض والهدايا للركاب.

وفي نهاية الجولة حثّ المصري، جميع العاملين على التعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتأكيد علي تواجد جميع الخدمات علي مدار 24 ساعة للركاب.

وأكد على أهمية فتح قنوات إتصال مع ضيوف مصر لمعرفة ما يحتاجونه دائماً من خدمات جديدة والعمل علي تطوير، وتحديث الخدمة بما يتناسب مع مكانة قطاع الطيران المدني وإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم.