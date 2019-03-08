بشعار "سلامة الأطفال مسؤوليتنا".. ​الجيزة تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شهد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار" سلامة الأطفال مسؤوليتنا"؛برفقة مدير أمن الجيزة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، ومدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة اللواء هشام صادق، وبحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

وأكد راشد، الدور البطولي الذي يقوم به رجال الحماية المدنية من خلال أداء واجبهم الوطني، والذي يهدف إلى السيطرة على الحرائق، وإنقاذ الغرقى، والكشف عن المفرقعات، مشيدا بالجهد المبذول من رجال الإدارة في إنقاذ حياة البشر على مدار الساعة بلا توقف، لافتا إلى أن اليوم العالمي للحماية المدنية يعد تجسيدا لتضحيات رجال الحماية، وتذكيرا ببطولاتهم الكبيرة.

والتقى راشد بقوات الحماية المدنية، واستمع لشرح عن السيارات والمعدات التي تستخدم في الإطفاء، والإنقاذ، وعمليات الكشف عن المفرقعات، وبدل الإنقاذ، والحرائق، وكذلك المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة، كما شاهد عرضا من رجال الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ باستخدام المراتب الهوائية، والسلم النقالب الهيدروليكي؛ لإنقاذ المواطنين المحتجزين فب الأدوار العليا، وكيفية التعامل مع المتفجرات، والكشف عنها، واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة.

وحرص في ختام الحفل على التقاط صورة تذكارية مع مدير الأمن، ومدير إدارة الحماية المدنية، وقيادات الإدارة، والطلاب ممن حضروا الاحتفال .