العثور على جثة لسيدة أفريقية داخل شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
عثر الأهالي على جثة لسيدة تجمل جنسية إحدى الدول الأفريقية داخل شقة بمنطقة التبة بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لسيدة أفريقية في حالة داخل شقة بمنطقة التبة بمدنية نصر، بالفحص تبين أن المتوفاة كانت أستاجرت شقة بالمنطقة للأقامة فيها، ولاحظ الأهالي أنها لم تدخل أو تخرج من الشقة منذ فترة، إلى أن لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما قاموا بفتح الباب عثورا على جثتها.
وكشفت التحريات المبدئية ، أن السيدة متوفاة منذ أكثر من 4 أيام وانها تقيم بمفردها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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