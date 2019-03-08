رضا تطلب الطلاق: "كل شوية يجوِّز عليَّ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي

أقامت رضا دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الطلاق من زوجها مبررة طلبها "زوجي جاب زوجته التانية تقيم معي في منزلي".

وقالت "رضا. م"، 45 سنة، تزوجت منذ 16 سنة من "محمد. ع"، 48 سنة تاجر، وربنا رزقنا بـ3 أولاد (15-11-8) والمشكلة التي أعاني منها أن زوجي يستغل ماله في الزواج باستمرار؛ لأنه متيسر ماديًّا.

وتابعت الزوجة: "زوجي هوايته الزواج، فهو يتزوج كل عدة أشهر زوجة جديدة، ويعطيها مبلغًا ويطلقها، وتشاجرت معه بسبب ذلك؛ لأن ماله الذي يفرط فيه حق لأولادي، ولكن رده: "مالي وأنا حر فيه".

وأضافت رضا: دائمًا أعلم أن زوجي تزوج وطلق ولا أرى زوجته، ولكن في يوم ما، فوجئت بزوجي أثناء دخوله البيت يصطحب زوجته الجديدة، ويريد أن تقيم معي في منزلي، رغم أنه يستطيع أن يحضر لها سكنًا خاصًّا بها، لكنه يريد أن نعيش جميعًا بمنزل واحدٍ؛ لأن زوجته حامل بداعي أنه يريد أن يربي أولاده تحت عينيه.

استكملت الزوجة: تحملت تصرفات زوجي المهينة لكرامتي كزوجة من أجل أولادي، خاصة أن زوجي يجعلنا نعيش في مستوى مادي عالٍ، ودارت بيننا مشاجرة كبيرة لرفضي التام إقامة زوجته الجديدة معي، خاصة أن ابني الكبير أصبح رجلًا ولن يستطيع أن يكون على راحته مع وجودها في البيت.

وأشارت رضا: خيرت زوجي بيني وبين زوجته الثانية، لكنه أصرَّ على أن نقيم كلنا في بيتٍ واحدٍ، فاعترضت وطلبت الطلاق فرفض، فأقمت دعوى طلاق للضرر تحمل رقم 3020 لسنة 2018، وما زالت الدعوى مستمرة.