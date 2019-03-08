"فتح دماغها وجري ".. التحريات عن المتهم بالاعتداء على طفلة بحلوان: مهتز نفسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، خلال تواجدها بالشارع في منطقة كفر العلو بحلوان، بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.

وكشفت تحريات مباحث حلوان أن المتهم يدعى "أحمد. ش"، 24 سنة، اعتدى على الطفلة "مريم.م" خلال توقفها أمام أحد المحال التجارية لشراء مأكولات؛ حيث قام بإلقاء حجر على رأسها، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بفروة الرأس، وبسؤال الشهود أكدوا أن فوجئوا بالمتهم يقوم بالاعتداء على الفتاة دون مبرر ولاذ بالهرب قبل أن يتمكن أحد من اللحاق به " فتح دماغها وجري".



بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، الذي تبين باستجوابه أنه مهتز نفسيا، وباستدعاء المجني عليها وأهليتها تعرفوا على المتهم؛ إلا أنهم رفضوا تحرير محضر ضده بدعوى سوء حالته النفسية.