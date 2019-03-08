الداخلية: ضبط 42 متهما يروجون المخدرات بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه حملاتها الأمنية المُكبرة التي تستهدف مُحيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان .

عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية فقد أسفرت نتائج تلك الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط "35" قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالي "42" متهم، وضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت "4,300 كيلو جرام"، كمية من مخدر الحشيش وزنت "4,125 كيلو جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت "1,120 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "880 جرام"، كمية من مخدر الكوكايين وزنت "60 جرام"، عدد "6,275" قرص مخدر مختلف الأنواع، بندقية خرطوش، وطبنجة صوت وكمية من الطلقات. "9" أسلحة بيضاء، 2 ميزان حساس، مبالغ مالية بلغت "137,460" ألف جنيه، "42" هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجاري استمرار الحملات الأمنية .