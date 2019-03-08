أخبار مصر | العثور على جثة سيدة إفريقيه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة سيدة إفريقيه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة افريقية مجهولة الهوية متوفية داخل شقة مستأجرة بمدينة نصر.

وتلقى اللواء اشرف الجندى مدير مباحث القاهرة أخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادة تلقيةبلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة متوفية داخل شقة بمساكن التبة بدائرة القسم وعلى الفور أنتقلت قوة أمنيةبقيادة الرائد ايمن فؤاد معاون المباحث الى مكان الواقعة وعثرت على جثة سيدة أفريقية مجهولة الهوية فى حالة تعفن ، ودلت التحريات أن المتوفية كانت تقيم فى الشقة بمفردها وهى شقة مستأجرة ، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أن كانت وفاة طبيعية أو وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.