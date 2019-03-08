أخبار مصر | "العصار" يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تضمن اللقاء استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تسهم الوزارة في تنفيذها بمصر، كما تم مناقشة مجالات التعاون الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية ومنها (عقد الشراكة مع شركة بومبارديه الألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة KSB في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية).
من جانبه أشاد THOMAS SILBERHORN، بما اطلع عليه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتدريبية وبشرية بالشركات التابعة للإنتاج الحربي.وأكد سيادته أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين في العديد من المجالات وأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية لما تشهده هذه الشركات من تقدم ملحوظ يتضح من خلال تعاونها مع العديد من الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
يأتي هذا اللقاء تعزيزًا للعلاقات المصرية الألمانية المتميزة والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأربع الماضية.