أخبار مصر | "بمناسبة اليوم العالمي".. اتحاد العمال: المرأة حصلت على مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بمناسبة اليوم العالمي".. اتحاد العمال: المرأة حصلت على مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدور المرأة المصرية فى مرحلة البناء والتقدم الذى تعيشه مصرحاليا، وان مشاركة المراة وخاصة العاملة اصبح لها دور مميز فى العطاء بسبب الرعاية التى وفرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدات مصر.

جاء ذلك في البيان الذى أعلنه جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى يوم 8 مارس الحالي.

وقال إن المرأة المصرية حصلت على العديد من الإجراءات الداعمة لها، والتى قضت على كافة مظاهر التميز وتحقيق إصلاحات تشريعية تم بموجبها تميكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت المهندسة كور علي، سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى مشاركة المرأة العاملة في كافة هذه الأنشطة.

وأكدت أن عاملات مصر اللاتي حصلن على نسبة مرتفعة في عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية، سوف يبذلن قصارى جهدهن من أجل بناء مستقبل مصر الحضارى وسيكون لهن تمثيل مميز فى المجالس المحلية المنتخبة القادمة.

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.