أخبار مصر | تدشين الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدشين الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للمتابعة والرقابة، والدكتور علاء عيد مدير قطاع الطب الوقائى بالوزارة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للحدمات البيطرية، تدشين الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

جاء ذلك بمشاركة نخبة من ممثلى وزارات الصحة والسكان، والزراعة، والبيئة، والتعليم العالى، ولفيف من الهيئات والجامعات والمعاهد البحثية التى ساهمت فى وضع الخطة وكذلك المنظمات الدولية المعنية، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعةوالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، إن التقديرات تشير إلى أن معدل الوفيات العالمي السنوي نتيجة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تصل إلى 700000.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 في البلدان النامية، كما تؤثر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بشدة على الاقتصاد العالمي وتعوق عمليات التنمية.

واضاف أن مصر وضعت خطة وطنية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من قبل وزارة الصحة والزراعة والبيئة وجميع الجهات المعنية بمساعدة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة مكتب الاوبئة الحيوانية، وتتماشى أهداف خطة العمل الوطنية مع خطة العمل العالمية القائمة على الاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأشار إلى وضع الخطة بفضل المجهودات المستمرة لكافة الجهات المعنية، حيث تم وضع خطة لاتخاذ الاجراءات وتعزيز تدابير الوقاية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التى تهدد صحة الانسان والحيوان وتهدد البيئة وذلك نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في القطاعيين البشرى والبيطرى وتوحيد كل الجهود الممكنة للتصدي لهذة الظاهرة.