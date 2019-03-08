في يومها العالمي.. كيف كرم الإسلام المرأة؟

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"التحرش.. الاغتصاب.. العنف الأسري والمجتمعي.. الختان.. زواج القاصرات.. زواج المتعة.. جهاد النكاح.. قضايا سلبت المرأة حريتها وكرامتها فى المجتمعات العربية

يحل غدا الجمعة، اليوم العالمى للمرأة، فى توقيت تعاني منه النساء فى الشعوب العربية والإسلامية بالعديد من العادات والمفاهيم الخاطئة تارة بحكم البيئة والظروف، وأخرى بمحاولات تبريرها وإعطائها مشروعية باسم الدين، والإسلام منها بريء. ولعل من أبرز القضايا والمشكلات التى تلاحق إنسانية المرأة العربية فى وقتنا الراهن، قضية عدم الميراث فى بعض المناطق والأرياف، وكذلك الختان، وظاهرة زواج القاصرات، فضلا عن ظاهرة العنف والتحرش، وتنامى ظاهرة الطلاق، وجهاد النكاح، والاغتصاب، وزواج المتعة، وغيرها من المشاكل التى باتت تهدد المرأة بشكل عام.

قضايا ومشاكل تلاحق المرأة ونظرا لنجاح البعض فى إلصاق بعض الأمور والقضايا التى تنال من مكانة وكرامة المرأة بالإسلام زورا وبهتانا كزواج القاصرات والختان وغيرهما، نستعرض خلال هذه السطور مستغلين ذكرى اليوم العالمى للمرأة، كيف كرم الإسلام المرأة فى محاولة لرفع الوعى وإلقاء الضوء على تلك المشكلات. دار الإفتاء

قضايا ومشاكل تلاحق المرأة

ونظرا لنجاح البعض فى إلصاق بعض الأمور والقضايا التى تنال من مكانة وكرامة المرأة بالإسلام زورا وبهتانا كزواج القاصرات والختان وغيرهما، نستعرض خلال هذه السطور مستغلين ذكرى اليوم العالمى للمرأة، كيف كرم الإسلام المرأة فى محاولة لرفع الوعى وإلقاء الضوء على تلك المشكلات.

دار الإفتاء باعتبارها الجهة الإفتائية الرسمية، كشفت من جهتها كيف كرم الإسلام المرأة، ففى كلمة لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أكد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها.

الشريعة كرمت المرأة ومنحتها كل حقوقها

وأضاف المفتي: إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كل حقوقها المشروعة، فقد جعل لها الإسلام حق الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها.. اقرأ ايضا..غدا.. 47.5 مليون امرأة في مصر تحتفل بيومها العالمى

وتابع المفتي قائلًا: يكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا».

حق الميراث

وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام ضمن للمرأة حقَّها في الميراث وحرَّم أكله بالباطل، وجعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، مؤكدًا أن الشريعة كرَّمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث هي بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات.

محاربة البيع والشراء



وأشار علام إلى أن المرأة قبل التشريع الإسلامي كانت مهدرة الكرامة، وكانت سلعة تباع وتشترى، ولما جاء الإسلام كرمها وكأنه أنقذها من هذا المستنقع الصعب الذي لا يمكن أن يرضاه إنسان، مضيفًا: المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، فكيف يهدر البعض حقوقها؟!

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شارك فى إيضاح مكانة المرأة فى الشريعة الإسلامية، فأكد الدكتور أسامة الحديدى، مدير المركز، أن المرأة ركيزة أساسية في بناء الأمم؛ لذا اهتم بها الإسلام اهتماما بالغًا وأكّد على دورها وأنه لا غنى للمجتمعات عن هذا الدور، ولا أدلّ على ذلك من أن سيّدنا رسول الله عليه السلام كان يحرص على وجودها في العديد من المهمات والأدوار سواء في المشاركات الدّعوية وطلبها للعلم والمشاركة في مجالسه، وكذلك دورها العلمي والفقهي والمجتمعي والأُسري، وغير ذلك من الأدوار.

أقرت الشريعة بدورها العلمي والدعوي

وأضاف مدير مركز الفتوى لـ"التحرير"، أن المرأة كانت قبل مجيء الإسلام مهانة ليست لها قيمة، كانت بعضُ المجتمعات تنظر إليها على أنها رجس من عمل الشيطان، وكانت عند بعضهم كسقط المتاع، تباع وتشترى، مسلوبة الإرادة، ليس لها أي حقّ من الحقوق لا سيّما حق الميراث وحق التصرف في المال أو التملك من بابه.. اقرأ ايضا..حرب المقاعد في «كبار العلماء»..أزهريات: العضوية حقنا

التأكيد على إنسانيتها

وأشار الحديدى إلى أن هذا الأمر لم يكن خاصًا بالعوام بل إن المثقفين في بعض المجتمعات -التي تدعي الحضارة وتتهم الإسلام بهضم حقوق المرأة- هذه المجتمعات وهؤلاء المثقفون كانوا قديمًا قد انشغلوا بمناقشة بعض الأطروحات العجيبة فيبحثون هل المرأة حيوان أم إنسان؟ وهل تسري فيها روح شيطان أم روح إنسان؟ وهل من حقها أن تمتلك أم أن الأصل هو امتلاكها هي نفسها؟

وتابع: أنه لم يكن لها حق في الميراث، ولم يكن هناك حد لتعدد الزوجات، بل إن الإسلام كان أول من وضع حداً للتعدد وجعل حدّه أربعة؛ بينما كان التعدد مفتوحاً آنذاك ولا سقف له، منوها بأنه كان بعضهم يسومون النساء سوء العذاب تحت شعارٍ اتخذوه وسموه "ليس للمرأة روح"، ومن ذلك تعذيبها بسكب الزيت الحار على بدنها، وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطونها أحيانًا بذيول الخيول، ويُسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت، وبعض اليهود كانوا يعتبرونها لعنة لأنها كانت سببًا في خروج آدم من الجنة.

وكانوا عندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يؤاكلونها، ولا تلمس وعاءً حتى لا يتنجس، وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها خبزاً وماء، ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر، وعند اليهود ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق سواء أكرهت الزوج أم أرادت الانفصال عنه لأي سبب من الأسباب، وللزوج الحق أن يطلقها في أي وقت لسبب ولغير سبب.

حق الطلاق

ولفت إلى أنه شبهت المرأة عند الصينيين القدماء بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال، وللرجل الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، وإذا ترملت كان لأهل الزوج الحق فيها كَتَرِكَة، وعند اليهود ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق سواء أكرهت الزوج أم أرادت الانفصال عنه لأي سبب من الأسباب، وللزوج الحق أن يطلقها في أي وقت لسبب ولغير سبب، وعند البعض لم يكن لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها وكانت المرأة العزب والأَيّم التي فقدت زوجها من المنبوذين في بعض المجتمعات.

وشدد على أن لم يكن للمرأة في الجاهلية حق على زوجها وليس للطلاق عدد محدود ولا لتعدد الزوجات عدد معين، وكانت المرأة في الجاهلية تُكره على أمورٍ يعاف اللسان ذكرها، وكان من مأكولاتهم ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث وكانت البنات يوأدن ويدفن تحت التراب وهن أحياء خشية العار والفقر.