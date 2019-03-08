في يوم الشهيد.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، احتفالا بذكرى "يوم الشهيد"، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقد أم الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، بعد أن ألقى خطبة الجمعة، التي دارت عن يوم الشهيد، وقال "إن مصر اتخذت يوم التاسع من مارس عيدا لتخليد ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة؛ حيث استشهد أثناء حرب الاستنزاف في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وأكد الأزهري على منزلة الشهيد الكبيرة عند ربه، واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدل على منزلة الشهيد، مثل قوله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والوطن برحمته
وأكد الأزهري على منزلة الشهيد الكبيرة عند ربه، واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدل على منزلة الشهيد، مثل قوله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والوطن برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
وفي ختام الخطبة دعا الدكتور أسامة الأزهري المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم بالأمن والأمان وأن يرفع الكرب والبلاء عن أشقائنا في ليبيا والعراق وسوريا وجميع دول المسلمين.
وقد حضر الصلاة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من ضباط صف وجنود القوات المسلحة.
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