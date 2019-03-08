انت الان تتابع استشهاد مُجند يؤجل «ماراثون الجري» في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تأجيل انطلاق فعاليات «ماراثون الجري» الذي كان من المُقرر انطلاقه في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بعد ورود نبأ باستشهاد المُجند «مصطفى محمد عبدالحميد محمد» ابن عزبة «الثابت» التابعة لقرية «ميت ربيعة» بدائرة مركز ومدينة بلبيس، والذي استشهد في أثناء تنفيذ إحدى العمليات الحربية التي تقوم بها القوات المُسلحة ضد المجموعات الإرهابية بمدينة العريش، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق «الماراثون».

كان من المُقرر أن ينطلق «ماراثون الجري» من أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية وصولًا إلى استاد جامعة الزقازيق، بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة. واستشهد المجند «مصطفى محمد عبدالحميد محمد» أثناء تنفيذ إحدى العمليات الحربية للقوات