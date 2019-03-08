انت الان تتابع الإفتاء: دعم القوات المسلحة في حرب الإرهاب واجب شرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعي ووطني". وقال مفتي الجمهورية، في رسالته التي وجهها للقوت المسلحة، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، إن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب .

وأضاف أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويرون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التي تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره .وجدد المفتي تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث،