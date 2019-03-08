الإفتاء: دعم القوات المسلحة في حرب الإرهاب واجب شرعي

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أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعي ووطني". وقال مفتي الجمهورية، في رسالته التي وجهها للقوت المسلحة، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، إن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب .
وأضاف أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويرون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التي تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره .وجدد المفتي تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث،
وأضاف أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويرون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التي تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره .
وجدد المفتي تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره، مطالبا بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار في مصر والمنطقة العربية.
وتابع: يأتي "يوم الشهيد" باعتباره يوما للوفاء لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن، وباعتباره أحد ألوان التقدير الوطني لهذه الجهود الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة في مختلف المجالات.
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