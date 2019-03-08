شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس وحشد من الأساقفة على مسرح الأنبا رويس لحضور فيلم «ابن الدموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعرض فيلم أوغسطينوس ابن الدموع في القاهرة على مسرح الأنبا رويس يوم ٢ إبريل بحضور البابا تواضروس الثاني وحشد من الآباء الأساقفة والنقاد والشخصيات العامة، كذلك يعرض في الكنيسة القبطية في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الأحد ٧ أبريل.

فيلم اوغسطينوس .ابن الدموع إنتاج عبدالعزيز بن ملوكة، والدكتور عماد دبور، وبدعم من وزارتي الثقافة الجزائرية والتونسية، والفيلم فكرة ورؤية هنرى عون وإخراج سمير سيف، وهو فيلم تاريخى اشترك في عدة مهرجانات سينمائية ويتناول حياة الفيلسوف الشهير اوغسطينوس، وفاز الفيلم بجائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي، كما حاز على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، وحاز على إعجاب الجمهور في مهرجان قرطاج بتونس .

يجمع الفيلم فنانون من 4 دول عربية، ويشارك في إنتاجه 4 هيئات، وقد استغرق تصوير الفيلم 3 سنوات. ومن جانبه أكد ناجي وليم إن التجربة تضيف للعالم العربي، حيث تؤكد أن هناك عظماء أثروا في تاريخنا، كذلك على دور العرب في تصدير الفلسفة للغرب حيث كان اوغسطينوس مصدرا للفكر الفلسفي.