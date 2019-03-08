شكرا لقرائتكم خبر عن هيروين واستروكس وأسلحة نارية وبيضاء.. نتائج «حملة الداخلية» في محيط المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية جهودها لضبط تجار المواد المخدرة بمحيط المدارس بمختلف المحافظات، وأسفرت خلال يومين ماضيين عن ضبط 35 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.

واستمرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدي السمري، في توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه وإشراف اللواء محود توفيق وزير الداخلية، لاستهداف مُحيط المدارس بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج تلك الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 35 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالي 42 متهمًا.

وضبط خلال الحملات كمية من مخدر البانجو وزنت 4,300 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4,125 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,120 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 880 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 60 جرام، و6,275 قرص مخدر مختلف الأنواع، وبندقية خرطوش، وطبنجة صوت وكمية من الطلقات، و9 أسلحة بيضاء أبيض، وميزانين حساسين، ومبالغ مالية بلغت 137,460 ألف جنيه، و42 هاتفا محمولا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن تلك الحملة كان لها الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، على أن يجري استمرار الحملات الأمنية.