شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل البحري»: 10 مليارات إيرادات موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عن أن موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط حققت إيرادات بلغت ١٠مليارات جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بـ٦ مليارات جنيه في ٢٠١٧/٢٠١٦، وأن صافي الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة بعد حساب المصروفات والخطة الاستثمارية بلغت ٥ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٨ مقارنة بـ٣مليارات و٦٠٨ملايين في ٢٠١٧، وذلك بزيادة ٤٠℅.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن ميناء الإسكندرية حقق فائض إيرادات بلغ ٣ مليارات جنيه مقابل ٢مليار و١١٢مليونا في الوقت الذي حقق ميناء دمياط مليارا و٧٠٠مليون جنيه مقابل ٧٦٣مليون والبحر الأحمر حقق ٨٥٤ مليون مقابل ٧٣٣ مليون جنيه.

وقال إنه يتوقع أن تزيد الإيرادات في العام المالي الجاري، في ظل التوسع في المشروعات الاستثمارية وتوسعة الأرصفة وتطوير البنية التحتية للموانئ الثلاثة.

وأوضح أن الموانئ الثلاثة استقبلت ٦٦٤ سفينة محملة بالسلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة والسكر بإجمالي محولات ٢١ مليون طن بخلاف السفن التجارية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري بلغت ١١٣سفينة تمثل ٩% من نسبة السفن الأجنبية في نقل حجم تجارة مصر الخارجية، وأوضح أن الأسطول المصري نقل من نحو مليون طن، منها ٤٧ سفينة تعمل في الرحلات الدولية نقلت ٨٧٧ ألف طن و٧٦ سفينة تعمل في رحلات سياحية داخلية نقلت ١٠٨ آلاف طن.

وأشار إلى أن قطاع النقل البحري حقق عددا من الإنجازات في العام الماضي، في مقدمتها توقيع عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى ٢٠٣٠ بين وزارة النقل وأكاديمية النقل البحري، ومن المنتظر الكشف عن الدراسة المبدئية في يونيو المقبل، كما تم إعداد استراتيجية بشأن تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، بالإضافة إلى إصدار قرار رئيس الوزراء بإنشاء مرسى بحري عائم بمنطقة الجميل شمال غرب بورسعيد، التابع للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين.

وأوضح أن قطاع النقل البحرى انتهى من إعداد رؤية مصر لمشروع طريق الحرير والتعاون مع الموانئ الواقعة على الطريق وتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية، وتم تقديم رؤية مصر، وتم الأخذ برؤية قطاع النقل البحرى بالتوصيات الختامية المرفوعة لمجلس وزراء النقل العرب للاعتماد.