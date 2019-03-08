شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.. «وان إيفرا» يطلق حملة «التوازن في الأخبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق برنامج النساء في الأخبار «وان إيفرا» حملة «التوازن في الأخبار» تزامنا مع احتفالية اليوم العالمي للمرأة، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول ضعف أصوات النساء في المحتوى الإخباري، حيث تصل نسبة النساء إلى واحد من ثلاثة.

وتسعى الحملة إلى إحداث توازناً جندرياً في الأخبار للتساوي بأصوات النساء والرجال. وذلك من منطلق أن الإعلام مرآة للمجتمع، یؤثّر على الأفكار الاجتماعیة والمعتقدات والتصرفات، فتشكل النساء 50 % من العالم، ولكنهن يشكلن 25% فقط من صناعة الإعلام، سواء على صعید المصادر، خاصة في الموضوعات السياسية والأكثر عمقا أو على مستوى موضوع الخبر أوالكتّاب.

كما يكون ظهور النساء بصورة تعزز الصور النمطیة والأدوار الاجتماعیة التقلیدیة، أو أن تظهر النساء بصور مهینة بما يؤثر على التوازن الجندري في الأخبار.

ووضعت الحملة بعض النصائح لتحقيق التوازن الجندري، منها التأكد من التوازن بین النساء والرجال الذین یعملون كخبراء في التقارير لتقدیم مجموعة متنوعة من الأصوات وزيادة عدد الصحفیات، للحفاظ على التوازن في التقاریر من قبل النساء والرجال على حد سواء، تأكد من وجود نساء یكتبن ویبتكرن في المحتوى، عدم استخدام لغة تستثنى النساء، تجنب عناوین الوظائف التي تكرس الصور النمطیة والامتناع عن النكات أو اللغة أو الصور التي تحط من شأن المرأة أو تكون مسیئة أو تقلل من المرأة ومنها الأدوات الجنسیة أو الصور النمطیة المتطرفة، وتزوید موظفي غرفة الأخبار بالتدریب على التوازن الجندري، إجراء دورات تدریبیة حتى یفهم الصحفیون والمحررون أهمیة التوازن الجندري في الأخبار.