شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تحرر 255 محضرًا في حملات تفتيش على اللحوم بـ18 محافظة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في ١٨ محافظة بتحرير ٢٥٥ محضرا خلال الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٧ مارس ٢٠١٩، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والبحيرة والمنوفية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط والأقصر.

وقالت «محرز» إن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال هذا الأسبوع بلغت ٣١ طنا و٩٦٦ كجم وأسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي، بقري وضأن، ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه تم ضبط ١٦ طنا و٩٢٧ كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير ١٤١ محضرا للمخالفين، كما تم ضبط ١٥ طنا و٣٩ كجم مضبوطات بعدد ١١٤ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة لبيع وتداول المنتجات ذات الأصل الحيواني «لحوم ودواجن وأسماك» ومنتجاتها بالإضافة إلى مضبوطات مجهولة المصدر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازمة للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الدولة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيدا على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين.