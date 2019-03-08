شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتعامل مع 7407 مشردين وأطفال بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن إن فرق العمل المشتركة لبرنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى تعاملت مع 7407 مُشردين وأطفال بلا مأوى منذ بدء الحملة حتى الخميس الماضي.

وتجوب فرق تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المحافظات بحثاً عن هؤلاء المواطنين، ضمن حملة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف تقرير صادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل، أمس الخميس، مع 65 حالة و75 طفلا بلا مأوى بإجمالي 140 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.

ومازالت القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها أمس 60 حالة، منهم 39 مشردًا و21 طفلا بلا مأوى، تليها الجيزة بإجمالي 28 حالة، منهم 12 مشردًا و16 طفلا بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفرق إلى المواطنين، ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، وتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 6 بطاطين و34 وجبة ساخنة عليهم.

ومازالت فرق وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨، وكذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.