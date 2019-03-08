شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد: الربيع يبدأ مبكرًا عن موعده لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا علي معظم الأنحاء بداية من اليوم وحتى آخر الأسبوع.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات عن الأيام الماضية على كافة البلاد تقريبًا، مع تواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعات.

وأضاف «عبد العال» أن النهار سيكون دافئ بينما يبقي الليل باردًا، وأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 19 إلى 20 درجة والوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 وجنوب سيناء والغردقة ما بين 24 إلى 25 وشمال الصعيد من 22 إلى 23 وجنوب الصعيد 26 إلى 27، نافيًا أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على الأنحاء.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد أن فصل الربيع هذا العام سيبدأ مبكرًا مثلما بدأ فصلا الخريف والشتاء السابقين مُبكرًا، متوقعًا أن تكون البداية الفعلية لفصل الربيع من الأربعاء المقبل، لافتا أن البداية الجغرافية والمناخية في 21 مارس.

وعن أسباب بداية الربيع مبكرًا، قال «عبد العال» إن ذلك يرجع للدورات المناخية التي تغيرت في الأرض مما أدى إلى تغير أوقات الفصول، وقد شاهدنا ما حدث في الخريف والشتاء الفائتين، حيث جاءا قبل موعدهما المناخي والجغرافي، ما يؤكد أن الدورات المناخية مازالت متغيرة وتأثرت بها مصر كما حدث في بلاد كثيرة من دول العالم.