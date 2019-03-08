شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس المطارات العالمى ACI تشيد بالإجراءات الأمنية والخدمات بمطارات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت أنجيلا جيتينز رئيس المجلس العالمى للمطارات، عن سعادتها باستضافة مصر للمؤتمر ACI Africa 2019 وبتواجدها فى مدينة الأقصر لما لمسته من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأفادت انجيلا، أنه على الرغم من أن معدلات نمو الحركة الجوية بأفريقيا هى الأعلى على مستوى العالم، إلا أن هناك العديد من التحديات التى تعوق تنمية المطارات الإفريقية، ومنها ارتفاع الرسوم الملاحية فى بعض الدول بما يؤثر سلبا على نمو الإيرادات، وكذا عزوف شركات السياحة والسفر عن تلك المطارات، لذا يجب تخفيف العبء على شركات الطيران من أجل تعظيم العائد .

وأضافت أن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق التنمية الإقتصادية للمطارات من خلال الأنشطة الغير ملاحية، كما يدعم المجلس المطارات الإفريقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويعمل علي تزويد المطارات ببرامج تساعد في تعزيز وتبسيط الإجراءات الأمنية مع زيادة دقتها وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة بالإضافة الي برامج للمحافظة على البيئة وفقاً لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO ومعايير ال ACI .

وأكدت انجيلا، على ضرورة جعل تجربة المسافر تجربة ناجحة من خلال إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بصفة مستمرة وأضافت انها فخورة بتحقيق العديد من المطارات الإفريقية أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية ،، كما أشادت جيتينز بمستوي الخدمات والإجراءات الأمنية المطبّقة بالمطارات المصرية وخاصة مطار القاهرة الدولة لحصوله على المركز الاول على مستوى افريقيا فى السلامة الجوية علم 2017 ومطار الاقصر والذى حصل العام الماضي على المركز الاول للسلامة الجوية بافريقيا.