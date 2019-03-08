​"البيئة" توافق مبدئيًا على إنشاء مصنع ورق من مخلفات مصنع سكر نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قامت لجنة من وزارة البيئة والفرع الاقليمى لجهاز شؤن البيئة بقنا بعمل مراجعة بيئية لمصنع سكر نجع حمادي بأقسامه المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودرست اللجنة إمكانية الاستفادة من المخلفات الناتجة عن استخدام البجاس وكيفية الحد من التلوث الصناعي وتحويل المصنع بالعمل بالغاز الطبيعى.

وعاينت اللجنة الموقع المقترح من النائب محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، لإنشاء خط إنتاج ورق من البجاس (المصاص) خاصة أن كمية البجاس (المصاص) الناتج من مصنع سكر نجع حمادي تصل لحوالي 450 ألف طن سنوياً وهذه الكمية من الممكن أن تنتج 150 ألف طن ورق مما يساعد على توفير عملة صعبة للبلاد بدلا من استيرادها.

وطلبت اللجنة دراسة من المصنع لتشغيل الغليات بالغاز الطبيعي بدل من البجاس (المصاص).

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن اللجنة تمكنت من عمل المراجعة البيئية لمصنع سكر نجع حمادي والتأكد من التزام المصنع بمعايير اشتراطات البيئة، وتم مراجعة السجلات البيئية، متابعة منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، أخذ قياسات انبعاثات مداخن المراجل البخارية بجانب أخذ عينات من مياه الصرف الصناعي لتحليلها بالمعامل المركزية، ومعاينة الموقع المقترح إقامة المشروع داخله.

وعقدت اللجنة اجتماعًا بعد المراجعة البيئية مع مسئولي المصنع لبحث الوضع البيئي للمصنع وإمكانية استبدال البجاس المستخدم كوقود بالغاز الطبيعي واستخدام البجاس الناتج في إعادة تدوير فى صناعة الورق بعد إعداد وتقديم دراسة تقيم الآثار البيئية للمشروع المقترح.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي عقبة مبدئية ﻹقامة مشروع إنتاج الورق من البجاس (المصاص) عن طريق المستثمرين شريطة أن يتم عمل دراسة تقيم للأثر البيئي للمشروع على الموقع المقترح.