آخر مستجدات الحذف من التموين.. إنذار لـ 400 ألف بطاقة و25% حجم التظلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلتين الأولى والثانية لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، استهدفت إنذار 400 ألف بطاقة فقط من إجمالي مستحقي الدعم، ممن انطبقت عليها أحد المعايير المحددة للحذف.

وأضاف مدكور - في تصريح خاص لمصراوي- أن الوزارة تلقت تظلمات تبلغ 25% من إجمالي عدد البطاقات التي تم إنذارها، أي ما يقرب من 100 ألف تظلم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر"، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرار فتح باب التظلمات حتى 15 من مارس الجاري، مناشدًا المواطنين الراغبين في التظلم بسرعة إجراء الطلب.

وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التدقيق في كافة التظلمات، على أن يتم البت فيها اعتبارًا منذ الأول من أبريل المقبل.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن نهاية فبراير الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم وفقًا لـ 5 معايير، تم تحديدها بناءً على قدرت الأفراد على الاستهلاك، وهي:"حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، أو من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً أو من تزيد مصاريف مدارس أحد أبنائه عن 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا".

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