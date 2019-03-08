"ورد وهدايا تذكارية".. مطار القاهرة يحتفل بالمسافرات في اليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
احتفل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، باليوم العالمي للمرأة، مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول بمختلف مباني المطار، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية بتعظيم دور المرأة ومشاركتها في النهوض بالمجتمع.
ووزع فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير العلاقات بالمطار، الورود والهدايا التذكارية على السيدات المسافرات من مطار القاهرة احتفالاً بهذه المناسبة وتقديرا من شركات وزارة الطيران المدني لدور المرأة في المجتمع.
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