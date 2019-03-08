ابنة نوال السعداوي نافية وفاتها: "إشاعات مغرضة تتردد كل عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نفت منى حلمي نجلة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، حول وفاة والدتها.

وقالت حلمي في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أمي نوال السعداوي بخير وصحة وتمارس حياتها الطبيعية، وكتاباتها وكل ما يثار من إشاعات حول حالتها الصحية.. ورحيلها كذب وإشاعات مغرضة حاقدة مغلولة من ناس فاضية لا يستحقون إلا الشفقة والرثاء".

وأضافت: "أنا متعودة على سماع الإشاعات هذه وغيرها كل سنة عن أمي.. هذا بند ثابت من الأجندة الخبيثة الممولة من الداخل والخارج للبلبلة وإلهاء الشعب والتطاول على منْ عاش للتنوير والفكر الحر وفضح التجارة الرابحة بالدين واسم الله وسُنة الرسل والأنبياء أقول إيه.. ربنا يهديهم إلى سواء السبيل وسواء الأخلاق وسواء السلام".