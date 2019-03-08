تعيين يسري كامل نائبًا لمدير معهد القلب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا أمس، بتعيين الدكتور يسري كامل نائبا لمدير معهد القلب القومي. يأتي القرار ضمن حركة تغييرات أجرتها وزيرة الصحة بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان كمدير لمعهد القلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة مديرا جديدا لمدة 3 أشهر. وأثار قرار وزيرة الصحة، بإقالة الدكتور جمال شعبان، جدلا واسعا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجعت وزيرة الصحة، قرارها إلى "تقصير شعبان في مهام عمله، وتأجيل العمليات الجراحية دون مبرر"، في الوقت الذي دافع فيه مدير معهد القلب المُقال عن نفسه منتقدا تلك التصريحات.

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