​"أنا زي لاعب نزل ماتش".. الخليج 365 يُحاور مدير معهد القلب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب الجديد، إن إنهاء قوائم الانتظار داخل المعهد كان على رأس التكليفات التي تلقاها وقت تعيينه مديرا للمعهد يوم الأربعاء الماضي، خاصة جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية.

وأوضح "أسامة" في حوار عبر الهاتف لمصراوي، أن المعهد أجرى في أول يوم توليه المسؤولية 92 عملية قسطرة قلبية، مضيفًا: "إحنا شغالين ليل نهار علشان نخلص قوائم الانتظار طبقا لتكليفات الرئيس ووزيرة الصحة".

وأثار قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي، جدلا واسعا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مدير معهد القلب الجديد رفض الخوض في ملابسات قرار إقالة مدير المعهد السابق، قائلا: "له كل الاحترام، لكننا نعمل في منظومة ولا يوجد اعتراض على تعييني".. وإلى نص الحوار:

* في البداية كيف ترى ملابسات إقالة د. جمال شعبان وتعيينك بدلا منه؟

قرار تعييني مثل "مدرب نزل لاعب جديد بدلا من لاعب، اللاعب الجديد ينزل يلعب، ولا اسأل عن سبب رحيل اللاعب القديم". والدكتور جمال شعبان هو أستاذ من أكبر أساتذة في المعهد وله منا كل الاحترام، ومكانه الأدبي والأخلاقي والعلمي محفوظ.

* ما أبرز التكليفات بعد تعيينك مديرا لمعهد القلب؟

التكليف كان واضحا بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات. هناك قوائم انتظار ضمن مبادرة الرئيس السيسي ولازم نشتغل عليها ليل نهار، "أنا سايب المعهد 10 مساء ومتواجد النهاردة يوم الإجازة، لأن القوائم لازم تخلص".

* ما عدد العمليات التي أجريت بعد تعيينك؟

يوم الأربعاء وهو اليوم الأول لتولي المنصب، تم إجراء 92 عملية قسطرة قلبية، وظل الأطباء يعملون من الصبح حتى اليوم التالي، وبالتالي لدينا منظومة معينة، وقلت لأطباء المعهد وأطقم التمريض والعاملين "فيه أمانة علينا نخلص هذه القوائم، لأن صحة الناس والمرضى أمانة في رقبتنا".

* هل تم تأجيل عدد من العمليات خلال الفترة الماضية؟

أحيانا يتم التأجيل لأسباب تتعلق بالمرضى أنفسهم، سواء مريض تناول أدوية سيولة أو يعاني من مشاكل صحية ويتم التأجيل لأسباب فنية، ويتم كتابة ذلك في ملفه المرضى وتحديد موعد لاحق لإجراء العملية.

وبالتالي التأجيل لا يكون من المعهد "إحنا بشر، واحد جاي يستجير بك ويقولك أنا تعبان مش هتقدر تأجله إلا لأسباب فنية"، بل في بعض الأحيان يتم شراء مستلزمات بالأمر المباشر لإنهاء الجراحات أالمريض يكون مرتاح.

* لكن وزارة الصحة اتهمت المدير السابق بتأخير إجراء عدد من العمليات.. ما تعليقك؟

أنا بدأت مهام منصبي منذ الأربعاء الماضي، ونزلت الملعب 10 صباحا، وصحيح إني كنت قبل ذلك رئيسا لقسم القلب لكن أنا مسؤول عن المعهد بشكل كامل منذ الأربعاء، ولا أعلق على أي أمر قبل ذلك.

* عدد من كبار الأطباء بالمعهد والعاملين تضامنوا ضد رحيل د. جمال شعبان.. كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟

أنا ابن المعهد ودخلت عام 1989 وصحيح ربما يكونوا مضايقين لسبب ما ولكن لا يوجد اعتراض على شخصي.

الدكتور جمال دفعتي وصداقتنا ممتدة منذ عام 1980، و"لكن الوزيرة طلعت لاعب محترف ونزلت لاعب تاني ومحدش بيسأل المدرب طلعت لاعب ليه".

* ما رسالتك لهؤلاء الأطباء والعاملين؟

"سواء من تم تغييره أو من تم تعيينه كلنا نخدم البلد والمريض، ويجب أن نظل نخدم الوطن والمرضى، ولا يوجد أي شئ يقلل من الدكتور جمال شعبان على الإطلاق.

* أخيرا.. من تم تعيينه نائبا لك في المعهد؟

أصدرت وزيرة الصحة قرارا بتعيين نائب جديد للمعهد، وصدر القرار في نفس قرار تعييني، وهو الدكتور يسري كامل هو استاذ في المعهدورئيس وحدة وعمل منذ أكثر 20 سنة ومعروف عنه الكفاءة والاحترام والأخلاق.