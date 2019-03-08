"كتلة هوائية لن تصيب القاهرة".. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات باضطراب ملاحي في خليج السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ناتج عن نشاط هواء شمالي غربي "كتلة هوائية" آتية من السعودية يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل حول المعدل الطبيعي.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الثلاثة الأيام المقبلة لا يؤدي إلى وجود ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس غير الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق السريعة خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضاف أن نشاط الرياح لن يصيب القاهرة إطلاقا، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي مع نشاط للهواء يسمى "فريش ويند"، مضيفا أن رياح الشمالات الشرقية عادة يصاحبها نشاط طفيف للهواء ولا يزيد عن 13 أو 14 عقدة ولن تكون الأجواء "ساكنة".

وتابع: "الرياح ستكون سريعة اليوم في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، أما السبت والأحد سيكون هناك هدوء نسبي في سرعاتها، ولن تكون قوية وستصل سرعتها لـ 20 عقدة بما يعادل من 30 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".