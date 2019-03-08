القوات المسلحة تحتفي بـ"يوم الشهيد" -فيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
واصلت القوات المسلحة، احتفاءها بـ"يوم الشهيد"، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969.
ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 فيديوهات جديدة إحياءًا لذكرى الشهداء.
الفيديو الأول..
الفيديو الثاني..
الفيديو الثالث..
الفيديو الرابع..
الفيديو الخامس..
الفيديو السادس..
الفيديو السابع..
تحييى القوات المسلحة، يوم الشهيد، في الـ 9 من مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو، وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقلة إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.
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