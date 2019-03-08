"الزراعة": ضبط 31 طنًا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسبوع -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في ١٨ محافظة بتحرير ٢٥٥ محضرا خلال الفترة من ٢٨ فبراير الماضي وحتى ٧ مارس الجاري.

وقالت محرز - في تصريحات اليوم-، إن المحافظات التي تم تحرير المحاضر للمخالفين فيها هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والبحيرة والمنوفية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط والأقصر.

وأضافت أن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال هذا الأسبوع بلغت 31 طنا و966 كيلوجرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون.

وأشارت محرز إلى أنه تم ضبط ١٦ طنا و٩٢٧ كيلوجرام مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 141 محضرا للمخالفين، كما تم ضبط 15 طنا و39 كيلوجرام مضبوطات بعدد 114 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة لبيع و تداول المنتجات ذات الأصل الحيواني "لحوم و دواجن وأسماك" ومنتجاتها، بالإضافة إلى مضبوطات مجهولة المصدر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

يأتي ذلك في إطار دور الدولة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم و تأكيدا على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين.