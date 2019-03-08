مباحث القاهرة تضبط عصابة تخصصت في ترويج أدوية مجهولة المصدر بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الأمن لتأمين طرق ومحاور بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج أدوية مجهولة المصدر بمنطقة النزهة.

تمكنت إدارة تأمين طرق ومحاور مديرية أمن القاهرة من ضبط "وليد.م" عامل، وبحوزته 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائي مجهول المصدر، مبلغ مالي"، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بامتداد طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركياً وخاصة بـ "هشام.أ."، "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من "هشام.أ" 37 "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي والمتخصصة في تغليف واستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة ، ومقيم بمحافظة الشرقية ، "محمود .م" ، 52 سنة "موظف"، "خالد.ع "، 38 سنة "صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيام المتهم الأول بخلط مادة الأمينو بلبن الأطفال، وتخزينها بمساكن الشيراتون وترويجها عقب ذلك بمساعدة الثاني والثالث والمتهم السابق ضبطه، وأنه يقوم بتصنيعها بمعرفته وكل من "محمد.ا"، 36 سنة "مدير شركة استيراد وتصدير، "ياسر.م"، 37 سنة "طبيب" وصاحب مصنع أدوية" ومقيمان دائرة قسم شرطة 15 مايو "جاري ضبطهما" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.