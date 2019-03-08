مصر | ضبط 4 يتاجرون بالنقد الأجنبي بحوزتهم 3.7 ملايين جنيه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 يتاجرون بالنقد الأجنبي بحوزتهم 3.7 ملايين جنيه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، اليوم، القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم 3.7 ملايين جنيه بالبساتين.

وضمت القائمة: محمد.ع.ح ، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابي لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج وبحوزته 2000 دولار، و"محمد.ع"، موظف، يقيم دائرة قسم شرطة المرج، و"مصطفى.ح"، مهندس، و"محمد.ص"، عامل بشركة صرافة، وضبط بحوزتهم (الثانى حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه).

ورصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه، وبالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى "محمد .غ" -جارٍ ضبطه- ترد إليه تحويلات مالية من "رائد .ص "، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد ، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.