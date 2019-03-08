مصر | سقوط عصابة اقتحام المساكن وسرقة المواطنين بالأكراه في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة اقتحام المساكن وسرقة المواطنين بالأكراه في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، مسجلين خطر، كونا تشكيلا عصابيا لاقتحام المساكن وسرقة المواطنين بالإكراه في الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة ثان العامرية، بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، أنه حال تواجدها بمسكنها بدائرة القسم ، حيث فوجئت بدخول مجهولان وقاما بإيثاقها وإستوليا على (مجموعة من المشغولات الذهبية- مبالغ مالية- ساعتى يد- هاتفى محمولين- 2 جهاز كمبيوتر- مفاتيح سيارتها) واستقلا السيارة وفرا هاربان بها والعثور عليها بترعة نجع أبوبسيسة بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ياسر م. ف، جابر ف. ص "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما, وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهما بالتخلص من السيارة- حيث تم العثور عليها- وجهازى الكمبيوتر واللاب توب, وأرشدا عن باقى المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وقررا إنفاقهما جزء من المبالغ المالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.