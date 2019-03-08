مصر | أمن قنا ينجح في الصلح بين عائلتين بدشنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن قنا ينجح في الصلح بين عائلتين بدشنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين - بدائرة مركز شرطة دشنا - فى النزاع القائم بينهما وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.