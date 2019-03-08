مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج أدوية مجهولة المصدر بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج أدوية مجهولة المصدر بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج أدوية مجهولة المصدر بمنطقة النزهة.

تمكنت إدارة تأمين طرق ومحاور مديرية أمن القاهرة من ضبط وليد م.ح "عامل"، وبحوزته 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر – مبلغ مالى)، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بإمتداد طريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركياً وخاصة بهشام أ.ع "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من هشام .أ، 37 "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى والمتخصصة فى تغليف وإستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة، ومقيم بمحافظة الشرقية ، محمود .م ، سن 52 "موظف"، خالد .ع.م ، سن 38 "صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة.

لقيام المتهم الأول بخلط مادة الأمينو بلبن الأطفال، وتخزينها بمساكن الشيراتون وترويجها عقب ذلك بمساعدة الثانى والثالث والمتهم السابق ضبطه ، وأنه يقوم بتصنيعها بمعرفته وكل من محمد.ا.ع سن 36 "مدير شركة إستيراد وتصدير "– ياسر.م.م سن 37 "طبيب" وصاحب مصنع أدوية)، ومقيمان دائرة قسم شرطة 15 مايو (جارى ضبطهما).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.