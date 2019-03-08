مصر | ضبط تشكيل عصابي يروج أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي يروج أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدعو/وليد م.ح "عامل" ، وبحوزته (عدد 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر – مبلغ مالى)، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بإمتداد طريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركياً وخاصة بالمدعو / هشام أ.ع "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من:

المدعو / هشام .أ.ع سن 37 "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى والمتخصصة فى تغليف وإستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة ، ومقيم بمحافظة الشرقية.

المدعو/محمود .م.إ ، سن 52 "موظف".

المدعو/خالد .ع.م ، سن 38 "صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة.

لقيام المتهم الأول بخلط مادة الأمينو بلبن الأطفال، وتخزينها بمساكن الشيراتون وترويجها عقب ذلك بمساعدة الثانى والثالث والمتهم السابق ضبطه، وأنه يقوم بتصنيعها بمعرفته وكلاً من ( محمد.ا.ع سن 36 "مدير شركة إستيراد وتصدير "– ياسر.م.م سن 37 "طبيب" وصاحب مصنع أدوية) ، ومقيمان دائرة قسم شرطة 15 مايو (جارى ضبطهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.