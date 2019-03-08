أخبار مصر | جمال شعبان.. إنجازات تتحدث عن نفسها في معهد القلب (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال شعبان.. إنجازات تتحدث عن نفسها في معهد القلب (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، بعد أقل من ستة أشهر على تعيينه في منصبه.

ورغم ذلك، هناك عدد من الأرقام والإنجازات، التي باتت شاهدة على ما قدمه "شعبان" في تلك المدة البسيطة، رغم ضعف الإمكانيات، وتربص الوزيرة نفسها.

حصاد ما تم إنجازه بالمعهد عام 2018

احتل المعهد المركز الأول على مستوى المستشفيات والمعاهد التعليمة، في إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات، عبر إجراء 6 آلاف جراحة قلب مفتوح وشرايين تاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

وتم افتتاح أحدث وحدة لعلاج أزمات القلب الحادة، خلال عام 2018، والتحضير لإنشاء معهد قلب الأطفال، الذي يتواجد مبناه حاليًا داخل المعهد، على أن يتم تجهيزه بالمستلزمات في 2019، وافتتاحه رسميًا مطلع عام 2020، باستثمارات حوالي 100 مليون جنيه.

كان الدكتور جمال شعبان، أكد في تصريحات سابقة، أن المعهد هو المكان الوحيد الذي تعمل فيه القسطرة على مدار 24 ساعة، ويتم علاج 74 حالة قسطرة ودعامة يوميًا، وهذا رقم قياسي يُضاهي المراكز العالمية.

وقال: بفضل الدعم الرئاسي والدعم اللامحدود من وزيرة الصحة، تم صرف مليار جنيه لتطوير المعهد، وأصبح في الصدارة، وشباب الأطباء داخله كتيبة جاهزة للعمل على مدار الساعة، وهذا كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص العامل في هذا المجال، حيث نقوم بدور تنويري بجانب الدور الصحي، ونهتم بحملة الرئيس السيسي لعلاج الأمراض غير السارية.

ويستقبل المعهد 3000 مريض يوميا، بواقع مليون مريض سنويا، وفى شهر واحد فقط استقبل 6700 حالة أزمة قلبية، وتم انقاذهم بكفاءة عالية، وتم تركيب ما يزيد عن 450 دعامة قلبية.

التأمين الصحي

كان أول شىء قام به الدكتور جنال شعبان، فور توليه المسئولية، إعادة التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لكى يتم علاج مرضى التأمين الصحى داخل معهد القلب.

وقال جنال شعبان في تصريحات حينها: "بدأت استقبل الحالات، ونقوم بتركيب دعامة الحياة لهم عند الاصابة بجلطات قلبية، ووافقت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، على التعاون مع معهد القلب، وبدأنا نستقبل حالات الطوارىء، وذهبت الى مقر هيئة التأمين الصحي، ويعتبر انجازا تاريخيا، ولم يتم ربط المريض بالتوزيع الجغرافى، وليس لهم علاقة بالجهة التابعين لها، وقمت بتسهيل الإجراءات على المرضى وعدم الاعتماد على الروتين والأوراق".

كواليس ما قبل إقالة مدير معهد القلب

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أمس الخميس، كواليس أسباب إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وقال النشطاء: إن "الجولة المفاجئة التي قامت بها الوزيرة للمعهد نهاية فبراير الماضي، شهدت مناوشات من جانب هالة زايد، وتصعيدا ضد المدير".

وأضاف النشطاء: "الوزيرة قالتله انت وسخت المعهد لما جيت.. المعهد مكنش كدا، فرد الدكتور جمال: حضرتك كدا بتهدمى مجهود عمال وتمريض وأطباء بكلامك دا".

وعلقت الوزيرة: "متنساش نفسك انت بتكلم وزيرة"، وهنا رد الدكتور جمال، قائلا: "وزيرة على عيني وراسي يا فندم بس كلام سيادتك لا ينطبق على أرض الواقع.. انا مستلم المعهد خرابة''.