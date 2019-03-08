أخبار مصر | "راشد" يوجه بتوفير سرير لمريضة بـ"معهد القلب" لتلقي العلاج.. "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راشد" يوجه بتوفير سرير لمريضة بـ"معهد القلب" لتلقي العلاج.. "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتفقد المحافظ مرضي عمليات القلب المفتوح والقسطرة موجها بتقديم كل سبل الراحة اللازمة لهم وتوفير الرعاية الصحية حتى تمام شفاءهم.

وحرص "راشد" على الجلوس وسط المواطنين داخل المعهد لمتابعة حالتهم المرضية وانتظام دخول المرضي لتلقى الكشف والاستشارات الطبية او صرف العلاج المقرر لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الرعاية المركزة والعمليات والتعقيم والجراحات ومخازن الأدوية والسيولة والدم والبلازما موجها مسئولى التمريض ومسئولى التمريض ومسئولي صرف الأدوية بالتعامل الجيد مع المرضي والتسهيل عليهم.

ووجه "راشد" مدير المعهد بسرعة توفير سرير إلى أحد الحالات المرضية لحاجتها الشديدة لتلقى العلاج داخل المعهد وعدم قدرتها على الحركة وذلك عقب قيام السيدة بتقديم شكواهم للمحافظ خلال جولته داخل المعهد.

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد معهد القلب فرع منطقة المطار بحي شمال الجيزة، لمتابعة حاله المرضى المترددين على المستشفى، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة لهم في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المعهد لتوافد المواطنين عليه سواء من داخل أو خارج محافظة الجيزة.

ودعا "راشد" خلال الجوله مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لضرورة دعم معهد القلب والمساهمه فى توفير مزيد من الاسره لاستيعاب الأقبال الكبير من المرضي عليه فى ضوء الدور الاجتماعى الذى يجب على الجميع القيام به.



ورافق المحافظ خلال الجوله اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور رئيس حي شمال الجيزة.