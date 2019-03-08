أخبار مصر | "سعفان": معرض للفنون التشكيلية لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": معرض للفنون التشكيلية لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة القوي العاملة، بعد غد الأحد، بديوان عام الوزارة، معرض للفنون التشكيلية في إطار تنفيذ برنامجها السنوي بشأن الخدمات العمالية.

يتضمن المعرض مجالات الرسم الزيتي، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئي، والنحت والخزف والأعمال النحاسية، والأعمال النسوية، والأشغال اليدوية، والتصوير الضوئي، والخط العربي.

كما يضم المعرض لوحات إرشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع وتهدف إلي التوعية بمخاطر الإدمان، ومحو الأمية، وتنظيم الأسر، وترشيد الاستهلاك، والمشكلة السكانية وغيرها.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة خلال مارس الجاري لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين.

يشارك في المعرض عمال شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى، وتهدف المسابقات إلى شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.