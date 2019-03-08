أخبار مصر | "التضامن": نتعامل مع 7407 مشرد وطفل بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": نتعامل مع 7407 مشرد وطفل بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثا عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الخميس 7 مارس 7407 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس الخميس مع 65 حالة مشرد و75 طفل بلا مأوى بإجمالي 140 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل امس مع 60 حالة منها 39 حالة مشرد و21 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 28 حالة منهم 12 مشرد و 16 طفل بلامأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 6 بطانية و34 وجبة ساخنة عليهم.

ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.