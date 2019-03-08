أخبار مصر | "القومي للبحوث" ينظم ندوة تثقيفية حول مخاطر التدخين والمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للبحوث" ينظم ندوة تثقيفية حول مخاطر التدخين والمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول تنظيم المركز فعاليات ندوة توعوية تثقيفية حول مخاطر التدخين وتعاطى المخدرات، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهى قطاع التدريب بمنطقة السلام، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك، وندوة أخرى بمنطقة حلوان لشركة (م/99) الحربي بحضور 150 مشارك.

وأشار التقرير إلى أن الندوة تناولت عددا من الموضوعات منها: مخاطر التدخين العديدة على الجهاز التنفسي والرئة وجميع أجهزة الجسم، بداية من الالتهابات إلى الإصابة بسرطان الرئة والمثانة وغيرها، وضرورة التدخل بالأدوية فى مرحلة اعتماد المدخن على النيكوتين الخارجى وذلك تبعا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

كما ركزت فعاليات الندوة على عدة محاور منها: التعريف بجميع أنواع المخدرات ومنها "الأستروكس" المنتشر حالياً، والتعرف على مخاطر وأعراض التعاطى، وطرق اكتشاف وجود مدمن داخل الأسرة، وطرق العلاج المتاحة، وتوعية الأسرة للمحافظة على أولادها من الوقوع فى دائرة التعاطى.

حاضر فى الندوة كل من د. أمل سعد رئيس شعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث، ود. سلوى فاروق أستاذ الطب البيئى والمهنى بالمركز، كما شارك بالندوة أيضاً د. نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والمخدرات بكلية طب القصر العينى.