أخبار مصر | "نوفا" الإيطالية تفجر مفاجأة عن مصر

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"نوفا": إنتاج مصر من الغاز في شهر فبراير حقق رقما قياسيا لتاريخ البلاد

كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، عن أن مصر تراهن على إمكاناتها الغازية والشمسية، وموقعها الاستيراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط، لتكون مركزاً للطاقة، ولاعباً رئيسياً في إنتاج الغاز المسال في الشرق الأوسط، واصفة إياه بوقود المستقبل لنظافته البيئية مقارنة بالفحم والنفط، وتوقع أن يلبى 22% من الطلب الأوروبى بحلول عام 2025.

الوكالة، قالت إن إنتاج مصر من الغاز في شهر فبراير حقق رقما قياسيا لتاريخ البلاد، حيث بلغ 1.8 مليار برميل من النفط المكافئ (Boe) فى اليوم.

وأوضحت نقلا عن وزير النفط، طارق الملا: "لقد كان الاستثمار فى قطاع النفط هو الأعلى فى السنوات الأربع الأخيرة"، وأضاف أن النتائج فى قطاع النفط تشمل تحويل مصر إلى دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتى، من حيث الطاقة من الغاز الطبيعى.

وأردفت أن الاستراتيجية المعتمدة سمحت حتى الآن بتقديم عطاءات لمناقصات الترخيص والتسويق.