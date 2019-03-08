انت الان تتابع الصحة: فحص 35.2 مليون مواطن بـ100 مليون صحة حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 4 ملايين و338 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الخميس. وأشارت وزيرة الصحة والسكان في بيان للوزارة اليوم، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاث من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 35 مليون و233 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 164% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء