انت الان تتابع الإسكان: إنهاء 11 ألف شقة وجامعة العلمين يونيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020. وأضاف الجزار، أنه من المقرر الانتهاء، منتصف العام المقبل 2020، من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان المتميز" و"سكن مصر"، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكني، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية (15 برجا).

وأوضح أنه من المقرر أيضاً الانتهاء من تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتعليم العالي، بمسطح حوالي 126.5 فدان، وتستوعب 25 ألف طالب، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان