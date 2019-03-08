استشهاد مُجند يؤجل «ماراثون الجري» بالشرقية

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العمليات العسكرية بالعريش_ أرشيفية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تأجيل انطلاق فاعليات «ماراثون الجري» الذي كان من المُقرر انطلاقه في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بعد ورود نبأ عن استشهاد المُجند «مصطفى محمد عبد الحميد محمد» ابن عزبة «الثابت» بقرية «ميت ربيعة» بدائرة مركز ومدينة بلبيس، والذي استشهد أثناء تنفيذ إحدى العمليات الحربية التي تقوم بها القوات المُسلحة ضد المجموعات الإرهابية بمدينة العريش، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق «الماراثون».
كان من المُقرر أن ينطلق «ماراثون الجري» من أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية وصولًا إلى استاد جامعة الزقازيق، بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة. واستشهد المجند «مصطفى محمد عبدالحميد محمد» أثناء تنفيذ إحدى العمليات الحربية للقوات
كان من المُقرر أن ينطلق «ماراثون الجري» من أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية وصولًا إلى استاد جامعة الزقازيق، بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة.
واستشهد المجند «مصطفى محمد عبدالحميد محمد» أثناء تنفيذ إحدى العمليات الحربية للقوات المسلحة بمدينة العريش، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فيما تشهد عزبة «الثابت» التابعة لقرية «ميت ربيعة» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، حالة من الاستنفار الأمني استعدادًا لوصول الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية، في جنازة عسكرية وشعبية.
ولم يُعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حتى الآن، ما إذا كان سيحضر الجنازة، أم سيرسل مندوبًا عنه للحضور.
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