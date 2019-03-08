شوقي: جدل الامتحانات لن يساعدنا في النهوض بين الأمم

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسألة تطوير التعليم في مصر ليست فردية ولكنها مستقبل أمة بأسرها، كما أنها ليست درجات وامتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية. مشددا على حاجة مصر لتطوير التعليم والإسراع في اللحاق بالأمم. واستعرض وزير التعليم -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم،- ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي وموقعها "المعرفي" في العالم وموقعها في كل صغيرة وكبيرة في مناحي المعرفة بالمقارنة بالدول الأخرى في عامي 2017 و2018.
وأشار إلى أن الجدل حول الامتحانات والدرجات لن يساعدنا كأفراد في الهروب من البطالة ولا يساعدنا كدولة في النهوض بين الأمم، داعيا إلى تصفح تقرير مؤشر المعرفة العالمي لدراسة كيف فعلت الدول الأخرى فى تطوير التعليم. وأكد الوزير أن نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم سوف ينعكس على هذه المؤشرات في السنوات
وأشار إلى أن الجدل حول الامتحانات والدرجات لن يساعدنا كأفراد في الهروب من البطالة ولا يساعدنا كدولة في النهوض بين الأمم، داعيا إلى تصفح تقرير مؤشر المعرفة العالمي لدراسة كيف فعلت الدول الأخرى فى تطوير التعليم.
وأكد الوزير أن نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم سوف ينعكس على هذه المؤشرات في السنوات القادمة، مطالبا الجميع بالإيمان بضرورة التغيير، وضرورة أن نسلك مسلكاً علمياً وأن نرى الصالح العام قبل الصالح الشخصي ونفعل الخير لمصر ولأبنائنا.
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