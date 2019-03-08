شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحي: 30% زيادة في رحلات الطيران الوافدة من ألمانيا إلى مصر خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير السياحي، على يوسف كامل، صاحب إحدى شركات السياحة، المشارك في بورصة برلين السياحية المنعقدة حاليا في ألمانيا، إن هناك طلبا جيدا على مصر من ألمانيا في الأونة الأخيرة واستمرارا في ازدياد الطلب على مصر بعد أن ارتفعت الإشغالات الفندقية بصورة قوية، والتأكد من عدم وجود إمكانية في الصيف بتركيا وتحول الطلب إلى مصر، موضحاً أن «شركات ألمانية رفعت عدد الطائرات خلال الصيف المقبل بنسبة ٢٥-٣٠٪ إلى مصر بعد التأكد من زيادة نسبة الحجوزات عن العام الماضي بنفس التوقيت».

واضاف «كامل» أن «ظهور شركات ومنظمي رحلات يرغبون في البدء لتسويق مصر لأول مرة بعد أن زاد الطلب على مصر من دول أوروبية مختلفة، واهتمامهم بالسياحة الثقافية وهو مؤشر إيجابي عن عودة السياحة الثقافية وبقوة مما يبشر بمواسم سياحية قوية قادمة إلى مصر وخاصة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية والغنية بالمعابد والمقابر الفرعونية».

وأشار إلى أن «إدارة معرض برلين اختارت شعار افتتاح المتحف المصري الجديد وصورة توت عنخ آمون، تميمة للمعرض هذا العام، وتم وضع صورة الشعار الخاص بالمتحف على البطاقات التعريفية للزائرين وصورة توت عنخ آمون كشعار للمعرض، والذي يتواجد في أغلب المدن الرئيسية بالعاصمة الألمانية، وعلى وسائل النقل المتحركة بالمدينة»، مضيفا أن مصر تشارك هذا العام في بورصة برلين بجناح كبير على مساحة 1178 مترا مربعا، ودور علوي بمساحة 75 مترا مربعا، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.